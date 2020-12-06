Супруги Арзумановы отметили 60 лет брака (видео)





На видео ниже супруги, отметившие недавно бриллиантовую свадьбу.

Валентина Леонидовна и Эдуард Давидович Арзумановы женаты уже 60 лет.

"Главное – уважение, терпение к друг другу и не ссориться по пустякам", – простой принцип крепких отношений от супругов Арзумановых.

Об этой паре рассказал их внук Антон, он же сделал фото и видео вместе с братом Ульяном.

"Они родились в один день – 21 января. Поженились в городе Баку 7 ноября в 1960 году, – рассказал Антон.⠀

В 1989-м переехали на Кубань из-за национального конфликта между айзербайджанцами и армянами.

Их дочь Анна Эдуардовна Фрунзе – ветеран труда, преподаватель музыки в детском саду №8 станицы Динской.

Есть три внука Ульян, Давид и Антон и 6 правнуков.

И дедушка, и бабушка – ветераны труда, работали и после выхода на пенсию в местном колхозе.

Нельзя сказать, что их жизнь была лёгкая, они оба дети войны, пережили потерю сына, пришлось срочно уезжать из любимого города, потому что армян преследовали и убивали".

Никакие жизненные тяготы не смогли разрушить союз. Настоящие чувства, проверенные временем, они именно такие.