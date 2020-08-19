Сведения о доходах глав за 2019 год. Кто обошел главу государства?

Согласно закону, чиновники должны обнародовать декларации о доходах членов своей семьи – жен (мужей), а также их несовершеннолетних детей. Касается это всех представителей власти.

«РВС» составила топ самых богатых глав.

Итак, пальму первенства взял глава Динского района Евгений Пергун. За 2019 год он задекларировал доход размером в 14 млн 352 тыс. 986 рублей.

Для сравнения: доход президента России Владимира Путина за этот период составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей, а губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева – 2 млн 192 тыс. 970 рублей.

В пресс-службе администрации Динского района объяснили: общий доход главы Динского района Евгения Пергун за 2019 год сложился в результате получения дохода по основному месту работы (1 млн 152 тыс. 711 рублей) и сделки по продаже двух земельных участков с расположенными на них жилыми домами и пристройками, находившимися в собственности более 10 лет.

Вторым стал глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов, он задекларировал доход за 2019 год в размере 3 млн 909 тыс. 937 рублей.

Тройку замкнул глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко – в его декларации зафиксирована сумма 1 млн 281 тыс. 435 рублей.

Остальные главы показали следующие цифры: