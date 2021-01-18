Светлана Степина: «Буду жить и бороться ради детей». Нужна помощь

Светлане Степиной 33 года, она мать троих детей. У нее два сына и дочка. Живет в Динской.

«В сентябре 2020 года я приболела. На шее и над ключицей воспалились лимфоузлы, появился сухой кашель. Подумала, что простыла, обратилась к терапевту. Она меня посмотрела и направила на УЗИ шеи и сдачу общего анализа крови. По результату УЗИ сказали пропить антибиотик, возможно, это лимфаденит (заболевание лимфоузлов со специфическим или неспецифическим заражением. – Ред.).

6 дней я пила антибиотик, но изменений не было.Тогда врач говорит: “Давай проколем антибиотик 10 дней, вдруг подделка таблеток попалась”. Прокололи, но, увы, легче мне не стало, я стала задыхаться.

Вызвала опять терапевта, мои лимфоузлы ей не понравились, едь, говорит, ты к онкологу. Поехала в онкодиспансер, там сдала анализы, сразу сказали, что лечили мне не то совсем… Пришел анализ биопсии, врач сообщила, что он не очень хороший. Назначили консилиум, решили делать операцию, удалять лимфоузлы. На 4 сутки меня выписали.

Позже узнала, что у меня лимфома (злокачественная опухоль (рак лимфомы), которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма. - Ред.).

И тут все началось… Паника,слезы… А как мои дети будут без меня? Самому маленькому 10 месяцев, я им нужна.

Сейчас предстоит 6-й раз сделать химиотерапию. Буду жить и бороться ради детей.

Берегите свое здоровье и свою жизнь, никто не застрахован от этого. Молю Бога о помощи», – написала на своей личной странице в инстаграме многодетная мама Светлана.

В редакцию «РВС» с просьбой о помощи обратилась ее родственница Татьяна.

«Ей очень нужна поддержка. Света добрая, отзывчивая, всегда приходит на помощь. Красиво рисует, коллекционирует картины. Очень любит своих деток, у нее 14-летний сын, 11-летняя дочь и 10-месячный сын. Сейчас ей чуть лучше после первой химии. Сначала сильно кружилась голова, ее тошнило и рвало. А сегодня я ей звонила, она сказала, что начала потихоньку вставать с кровати, но ее продолжает тошнить», – отметила она.

Средства девушке необходимы для того, чтобы поехать в Воронеж и сделать там ПЭТ-КТ – диагностику онкологического заболевания. Потом, возможно, понадобится облучение, что тоже стоит денег. Светлана живет на съемной квартире, раньше работала поваром, но сейчас ей трудиться противопоказано.

Помочь можно, перечислив посильную сумму на карту:

2202201729835781 (СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА С.).

или по номеру телефона (привязан к карте)

+7 900 294-11-17.

Близкие и Светлана благодарят всех, кто не остался в стороне.