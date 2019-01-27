Сводка ДТП: за неделю в Динском районе 50 аварий

За период времени с 16 января по 23 января на территории Динского района зафиксировано 50 дорожно-транспортных происшествий, из которых 7 ДТП с пострадавшими:

- наезд на велосипедистов – 2 ДТП;

- наезд на пешеходов- 4 ДТП;

- падение груза- 1 ДТП

в результате которых, 6 человек получили телесные повреждения и 1 человек погиб.

Госавтоинспекция Динского района, информирует, что движение на улицах и дорогах становится все более интенсивным. А это требует дисциплины и осторожности не только от водителей транспорта, но и от других участников дорожного движения, в первую очередь от пешеходов.

На первый взгляд все ясно, надо идти по тротуару, переходить улицу на перекрестках, подчиняться сигналам светофора. На деле многое обстоит иначе, сложнее. Многие пешеходы пренебрегают правилами пешеходного движения и в результате происходит несчастные случаи. В населенных пунктах более 30 % происшествий происходит по неосторожности пешеходов- «Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам».

В некоторых местах тротуаров и дорожек нет. Правилами предусмотрено в этих случаях идти по левой стороне дороги. Это наиболее безопасно, так как автомобили, мотоциклы и другой транспорт, проезжающий рядом с вами, будет двигаться вам навстречу и появление машин не окажется для вас неожиданным.







