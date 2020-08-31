Сводка по заболеваемости COVID-19 в Динском районе с 24 по 30 августа

Динская ЦРБ опубликовала еженедельную сводку по заболеваемости коронавирусом среди жителей района.

С 24 по 30 августа подтверждено 33 случая COVID-19.

На 31 августа лечение проходят 118 человек. Выздоровели 154.

Всего за весь период пандемии подтверждено 283 случая инфицирования. 5 человек умерли.

“Возраст заболевших на этой неделе варьируется от 16 до 79 лет. Инфицированные имеют разный род занятий и разное социальное положение. Как и ранее, много случаев внутрисемейного распространения инфекции”, – сообщают медики.

В связи с началом нового учебного года специалисты призвали молодых людей, у которых заболевание обычно проходит бессимптомно, ограничить контакт со старшим поколением.

“Обращаем внимание, что в некоторых случаях, в соответствии с рекомендациями федерального Министерства здравоохранения, инфицированные пациенты могут проходить лечение на дому. При этом все больные получают предписание Роспотребнадзора на неукоснительное соблюдение режима изоляции. Мы надеемся на самосознание наших пациентов и обязательное соблюдение ограничений”, – отмечают в Динской ЦРБ.



