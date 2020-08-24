Талантливые школьники могут получить 125 тысяч рублей
Еще 3 января были утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, которые отличились в области математики, информатики и цифровых технологий. Скоро начнется прием заявок.
В 2020 году такую сумму может получить ребенок в возрасте до 18 лет, который учился в школе в 2018/2019 учебном году.⠀
Как стать претендентом?
Гранты выделяют детям, включенным в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, — талантыроссии.рф.
Попадают в реестр одаренных те, кто стал победителем или был финалистом олимпиад и образовательных конкурсов федерального масштаба.
📲Центр поддержки выпускников и сопровождения грантовых программ 8 800 100 86 63.
- Достижения можно подтвердить дипломами, патентами и наградами за свои работы и участие в олимпиадах и конкурсах.
- Заявление на грант можно подать через портал Госуслуг с 1 сентября до 10 октября 2020 года. Всё электронно — личных визитов не нужно. Решение о выплатах будет принято до 1 ноября.⠀
- Подать заявление может сам школьник, если ему исполнилось 14 лет, или его законный представитель. Понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги.
- Заявление заполняется в электронном виде. К нему нужно прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях.
- В заявлении нужно будет указать реквизиты расчетного счета — он должен быть открыт в российской кредитной организации.
- Деньги поступят на счет в российском банке, тратить их можно куда угодно без отчета.
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