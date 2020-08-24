Талантливые школьники могут получить 125 тысяч рублей

Еще 3 января были утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, которые отличились в области математики, информатики и цифровых технологий. Скоро начнется прием заявок.

В 2020 году такую сумму может получить ребенок в возрасте до 18 лет, который учился в школе в 2018/2019 учебном году.⠀

Как стать претендентом?

Гранты выделяют детям, включенным в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, — талантыроссии.рф.

Попадают в реестр одаренных те, кто стал победителем или был финалистом олимпиад и образовательных конкурсов федерального масштаба.

📲Центр поддержки выпускников и сопровождения грантовых программ 8 800 100 86 63.