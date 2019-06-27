Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
Уже традиционно со второго полугодия в Динском районе вводятся новые тарифы на коммунальные услуги.
Водоснабжение
Динское сельское поселение
ООО "Водоканал"
24,85 руб./куб. м (с НДС).
Первореченское сельское поселение
ООО "Водоканал"
24,85 руб./куб. м (с НДС).
Мичуринское сельское поселение
МООО "Мичуринское ЖКХ"
29,53 руб./куб. м (с НДС).
Васюринское сельское поселение
МУП "Родник"
25,69 руб./куб. м (с НДС).
Пластуновское сельское поселение
МООО "Пластуновское ЖКХ"
35,85 руб./куб. м (с НДС).
Красносельское сельское поселение
МООО "Пластуновское ЖКХ"
35,85 руб./куб. м (с НДС).
Новотитаровское сельское поселение
ООО "Коммунальник"
27,81 руб./куб. м (с НДС).
Старомышастовское сельское поселение
МУП "Родное подворье"
33,00 руб./куб. м (с НДС).
Нововеличковское сельское поселение
МУП ЖКХ "Нововеличковское"
34,09 руб./куб. м (с НДС).
Южно-Кубанское сельское поселение
МУП "Юг"
28,54 руб./куб. м (с НДС).
Водоотведение
Динское сельское поселение
ООО "Водоотведение"
45,99 руб./куб. м (с НДС).
Мичуринское сельское поселение
МООО "Мичуринское ЖКХ"
53,47 руб./куб. м (с НДС).
Васюринское сельское поселение
МУП "Родник"
43,75 руб./куб. м (с НДС).
Нововеличковское сельское поселение
ООО ПКФ "Оптимус"
35,81 руб./куб. м (с НДС).
Южно-Кубанское сельское поселение
МУП "Юг"
39,35 руб./куб. м (с НДС).
Новотитаровское сельское поселение
ООО "Альтернатива"
49,02 руб./куб. м (с НДС).
Тепловая энергия
Динское сельское поселение
МУП "Динком "ТЕПЛО"
3365,33 руб./Гкал (с НДС).
Мичуринское сельское поселение
МООО "Мичуринское ЖКХ"
3346 руб./Гкал (с НДС).
Старомышастовское сельское поселение
МУП "Родное подворье"
4026,2 руб./Гкал (с НДС).
Южно-Кубанское сельское поселение
МУП "Юг"
2773,03 руб./Гкал (с НДС).
Нововеличковское сельское поселение
МУП ЖКХ "Нововеличковское"
4067,3 руб./Гкал (с НДС).
Новотитаровское сельское поселение
МУП "Коммунальник"
3795,5 руб./Гкал (с НДС).
Васюринское сельское поселение
АО "Краснодартеплосеть"
1750,13 руб./Гкал (с НДС).
Электроэнергия
Динской район
ПАО «ТНС энерго Кубань»
3,37 руб./кВт·ч.
Природный газ
Динской район
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
6,43 (с НДС), руб./куб. м.
Вывоз ТКО
Динской район
АО "Мусороуборочная компания"
366,74 – тариф для населения (руб./куб. м) с НДС.
Плата с человека в месяц:
94,74 руб.
79,46 руб.
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