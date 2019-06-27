Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

Уже традиционно со второго полугодия в Динском районе вводятся новые тарифы на коммунальные услуги.

Водоснабжение

Динское сельское поселение

ООО "Водоканал"

24,85 руб./куб. м (с НДС).





Первореченское сельское поселение

ООО "Водоканал"

24,85 руб./куб. м (с НДС).





Мичуринское сельское поселение

МООО "Мичуринское ЖКХ"

29,53 руб./куб. м (с НДС).





Васюринское сельское поселение

МУП "Родник"

25,69 руб./куб. м (с НДС).





Пластуновское сельское поселение

МООО "Пластуновское ЖКХ"

35,85 руб./куб. м (с НДС).





Красносельское сельское поселение

МООО "Пластуновское ЖКХ"

35,85 руб./куб. м (с НДС).





Новотитаровское сельское поселение

ООО "Коммунальник"

27,81 руб./куб. м (с НДС).





Старомышастовское сельское поселение

МУП "Родное подворье"

33,00 руб./куб. м (с НДС).





Нововеличковское сельское поселение

МУП ЖКХ "Нововеличковское"

34,09 руб./куб. м (с НДС).





Южно-Кубанское сельское поселение

МУП "Юг"

28,54 руб./куб. м (с НДС).

Водоотведение

Динское сельское поселение

ООО "Водоотведение"

45,99 руб./куб. м (с НДС).





Мичуринское сельское поселение

МООО "Мичуринское ЖКХ"

53,47 руб./куб. м (с НДС).





Васюринское сельское поселение

МУП "Родник"

43,75 руб./куб. м (с НДС).





Нововеличковское сельское поселение

ООО ПКФ "Оптимус"

35,81 руб./куб. м (с НДС).





Южно-Кубанское сельское поселение

МУП "Юг"

39,35 руб./куб. м (с НДС).





Новотитаровское сельское поселение

ООО "Альтернатива"

49,02 руб./куб. м (с НДС).





Тепловая энергия

Динское сельское поселение

МУП "Динком "ТЕПЛО"

3365,33 руб./Гкал (с НДС).





Мичуринское сельское поселение

МООО "Мичуринское ЖКХ"

3346 руб./Гкал (с НДС).





Старомышастовское сельское поселение

МУП "Родное подворье"

4026,2 руб./Гкал (с НДС).





Южно-Кубанское сельское поселение

МУП "Юг"

2773,03 руб./Гкал (с НДС).





Нововеличковское сельское поселение

МУП ЖКХ "Нововеличковское"

4067,3 руб./Гкал (с НДС).





Новотитаровское сельское поселение

МУП "Коммунальник"

3795,5 руб./Гкал (с НДС).





Васюринское сельское поселение

АО "Краснодартеплосеть"

1750,13 руб./Гкал (с НДС).





Электроэнергия

Динской район

ПАО «ТНС энерго Кубань»

3,37 руб./кВт·ч.





Природный газ

Динской район

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

6,43 (с НДС), руб./куб. м.





Вывоз ТКО

Динской район

АО "Мусороуборочная компания"

366,74 – тариф для населения (руб./куб. м) с НДС.

Плата с человека в месяц: