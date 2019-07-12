Татьяна Гайдова: «Я хочу видеть больше счастливых женщин в районе»

Динчанке Татьяне Гайдовой 29 лет. Она мама двоих детей, успешный риелтор. Женщина, еще будучи беременной, начала заниматься саморазвитием.

«Я увлеклась психологией. Посещала семинары, читала литературу. Но поняла, что открытой информации достаточно мало. Да и восприятие при живом общении совершенно другое. Для женщины очень важна эта психологическая поддержка. Лично мне хотелось больше общения, обмена опытом с такими же, как я», - рассказывает Татьяна.

Тогда и пришла идея создать женский круг, в котором можно будет знакомиться, искать единомышленниц, общаться, дружить, поддерживать друг друга.

«Мне бы хотелось, чтобы женщины могли бесплатно получить психологическую, эмоциональную поддержку, обратиться за советом.

Я планирую приглашать успешных девушек, которые чего-то смогли достичь. Они расскажут свои истории, дадут советы, объяснят, как добиться желаемого в кратчайшие сроки, даже станут наставниками.

Женщины смогут набираться опыта, общаться.

Я готова рассказать свою историю, оказать максимальную поддержку.

Далеко не всегда это возможно внутри семьи, ведь отношения между родственниками могут быть совсем не идеальными.

Я думаю, что в нашем женском кругу девушки всех возрастов вместе смогут расти духовно.

Кроме прочего, планируется и терапевтическая направленность общения. Мы вместе сможем преодолевать какие-то проблемы каждой из нас.

В дальнейшем также возможны проведения совместных занятий гимнастикой, йогой, другим спортом», - делится планами Татьяна.

Анастасия Ушакова (слева) и Татьяна Гайдова (справа)

Девушка готова взять на себя организацию данных встреч, приглашать гостей, информировать желающих. И все это абсолютно бесплатно.

В Краснодаре такие клубы уже давно стали популярными. Как считает организатор, пора и в Динской создать круг, где девушкам будет по-настоящему интересно.

Татьяна считает, что женское развитие очень важно, ведь не зря говорится: «Счастлива мама- – счастлива семья».

Никаких возрастных ограничений не предусматривается. В дальнейшем женщина планирует организовывать совместные поездки, мероприятия.

Первая встреча женского круга пройдет в субботу, 27 июля 2019 года, в 11.00 в Комсомольском парке (возле центральной арки).

Приглашенный гость — психолог Анастасия Ушакова.

Мероприятие бесплатное.

В программе:

знакомство;

представление концепции встреч;

опрос участниц — чего бы они хотели от женского круга? Что организаторы смогут им дать?

Общение с психологом + бесплатная индивидуальная консультация для всех желающих.

С собой нужно взять коврики, легкий перекус и воду. Форма одежды – свободная (главное, чтобы было удобно).

Татьяна Гайдова всегда открыта для общения, идей. С ней можно связаться по следующим телефонам: 8 (918) 630-69-81, 8 (952) 856-56-70.