Техобслуживание газового оборудования. Можно ли выбрать организацию?

Техобслуживание газового оборудования – дело обязательное, но зачастую люди жалуются на стоимость этих работ. И здесь возникает вопрос: а есть ли альтернатива? Можно ли самостоятельно выбрать организацию? К нам обратилась девушка, которая хочет узнать, легально ли заключить договор на техобслуживание с частным предприятием.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию Динского района.

Первый заместитель главы района Юрий Клесов сразу отметил, что в соответствии с действующим законодательством техническое обслуживание внутридомового газового оборудования – обязательное условие его безопасной эксплуатации. Так как само по себе обеспечение потребителей газом – деятельность, которая создает повышенную опасность для окружающих.

По закону*, абонент должен обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о его техническом обслуживании со специализированной организацией.

Он подчеркнул, что договор может быть заключен исключительно со специализированной организацией. Реестр этих организаций размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Краснодарского края.

Тарифы на услуги формируют сами специализированные организации, так как этот вид деятельности является нерегулируемым государством. Стоимость работ, применяемая в договорах, определяется в соответствии с методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Формируется цена в зависимости от модели и количества внутридомового газового оборудования, установленного у конкретного абонента**.

«Если потребитель недоволен работой специализированной организации, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с ней, предварительно направив письменное уведомление. После этого он должен заключить договор с любой другой специализированной организацией», – объясняет Юрий Клесов.

*Постановление правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»

**Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 269-э/8.