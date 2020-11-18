Техобслуживание газового оборудования в МКД Динской. Когда?

Техобслуживание газового оборудования в МКД Динской. Когда?
Фото: РБК+

Техобслуживание газового оборудования в МКД Динской. Когда?

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3 часа назад ВДГОВКГОГазета РВСДинской районНовости Динского районаТехническое обслуживание внутриквартирного газового оборудованияФилиал №1 АО “Газпром газораспределение Краснодар”

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Динская

23 - 24 ноября – Ставского, 5

  • 23 - 24 ноября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 24 ноября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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