Теплицы в Пластуновской : многомиллионные суды за газ

Теплицы в Пластуновской : многомиллионные суды за газ

Теплицы в Пластуновской : многомиллионные суды за газ

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6 часов назад АО ТандерАрбитражный суд КраснодараГазпромДинской районМагнитНовости Динского районаПластуновскаяТеплицы Зеленая линия

Тепличный комплекс «Зеленая линия» в станице Пластуновской стал камнем раздора между  ОА «Тандер», являющимся юридическим лицом  розничной сети «Магнит» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В Арбитражном суде Краснодара находится несколько исков компаний друг к другу.  Цена вопроса – 408,2 млн рублей.

Началось все с того, что 16 января этого года  «Газпром» уведомило  «Тандер», что не будет поставлять газ к теплицам, если те не оплатят  задолженность до конца месяца.

«Тандер» оплатил 5 млн, но тут же подал иск  с требованиями о недопущении ограничения или прекращения подачи газа тепличному комплексу и заявил, что требования газовиков незаконны и могут повлечь за собой серьезные убытки. По заверениям «Тандера», они оплачивают газ  на основании узла учета – поверенного  самим поставщиком, а счет им якобы был выставлен на  основании расчетного метода по проектной мощности газопотребляющих установок и времени.

Суд согласился с этими доводами и запретил отключать комплекс от газа до 16 февраля.

Газовики  на это ответили новым обращением в суд, требуя  взыскания основной задолженности в размере  400,3 млн рублей и пени – 7,9 млн. Дело будет рассмотрено 4 апреля.

«Тандер» на этом не успокоился и подал иск о взыскании ранее уплаченных  5 млн.

Пока ограничения газоснабжения тепличного комплекса «Зеленая линия» не производилось.

Сообщается, что  поставщик газа  обратился в суд с исками к 44 предприятиям и компаниям Краснодарского края.

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