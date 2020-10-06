Тест на COVID-19 школьникам после дистанционного обучения

Сейчас, на фоне эпидобстановки с коронавирусом, настало время сезонных простуд. Мы уже писали ранее о том, что некоторые классы в школах Динского района переводят на дистанционное обучение. К нам стали обращаться родители этих детей с вопросами о сдаче анализа на COVID-19: является ли эта процедура обязательной и кому нужно делать тест?

Мы связались с оперштабом, и Александр Фисун дал разъяснения особенностей учебного процесса после карантина.

Управление образования проводит мониторинг: констатирует факт болезни, сопоставляет все данные. Каждый день отслеживается, где какие дети и по какой причине отсутствуют. Среди них выявляются заболевшие, быстро уточняется с сотрудниками здравоохранения, в чем причина, и, если есть подозрения на коронавирус, соответственно, принимаются меры.

Роспотребнадзор дает предписание учебному заведению и лечебному учреждению. Устанавливает точный срок карантина (для учебного класса это 14 дней). Детей отправляют на дистанционное обучение.

В отношении конкретно заболевших лиц Роспотребнадзор делает расчеты совместно с ЦРБ – определяют возможную дату заболевания, потому что люди сами путаются. Затем составляется индивидуальный график лечения. Поскольку болезнь протекает у всех по-разному, универсальных подходов нет.

С момента начала заболевания на 6-8 день, при соответствующих симптомах, после КТ с выявлением очага поражения легких делается тест на COVID-19. Затем есть определенные промежутки времени, когда осуществляется лечение препаратами.

Через 7-10 дней, когда симптомы исчезают, делают повторный тест. Однако практика показывает, что тест делают один раз. Напомним, что каждый случай индивидуален. Учитывая общую картину состояния здоровья ребенка, этого бывает достаточно.

В отношении остальных детей, которые находились на карантине, решение о проведении теста тоже принимается на усмотрение медицинских работников и Роспотребнадзора, они дают предписание. Школа только выполняет данное предписание.

Выписка делается по общему состоянию здоровья и результатам анализов. Детей, которые находятся на дистанционном обучении, контролирует медучреждение и выдает им справку, с какого и по какое число они обосновано находились дома. Для возвращения к обычному учебному процессу для школы не может быть больше никаких указаний.

Если ребенок оказался контактным, заболел кто-то из семьи, тест делается всем членам семьи. Это контактный первого круга. Медицинские работники сами направляют информацию в школу и сообщают, что ребенок находится на самоизоляции по уважительной причине. Они не должны говорить образовательному учреждению о том, что у ребенка кто-то из родственников заболел. Они просто говорят, что по медицинским показаниям ребенок остается дома. Причина уважительная, организуйте учебный процесс на дому. Такой ребенок переводится на дистанционную форму обучения с самоизоляцией. В течение этого периода он находится под контролем лечебного учреждения. Ему также дают предписания Роспотребнадзор и медучреждение.

Напоминаем, директора школ призывают родителей все интересующие их вопросы задавать им напрямую.