«Точки роста» открылись в Динском районе

По всему району сегодня, 24 сентября, состоялось открытие «Точек роста», о которых уже писала «РВС».

Журналист побывала в школе № 2 станицы Динской, которая также стала участником этого проекта.

В торжественной обстановке символический ключ директору «Точки роста» вручила заместитель председателя Совета муниципального образования Динской район, председатель комитета по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту Надежда Тараскина.

Кстати, руководителем «Точки роста» в школе № 2 стал учитель информатики Тимур Ашуров.

Затем почетные гости перерезали красную ленту. Для всех желающих провели экскурсию.

Кабинеты IT-технологий, ОБЖ, информатики и технологии, а также зона для игры в шахматы появились в «Точке роста».

Здесь ученики смогут изучать пилотирование дронов, конструирование, стать вторым Каспаровым, научиться на практике спасать жизни в экстренных ситуациях.

Напомним, в Динском районе «Точки роста» открылись в 5 школах: БОУ СОШ № 1 и № 2 Динской, № 29 и № 35 Новотитаровской и № 10 Васюринской. Здесь начнут свою работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».







