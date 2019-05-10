Толику Гринченко нужна помощь на покупку коляски

Толику Гринченко нужна помощь на покупку коляски
Фото из архива "РВС"

Толику Гринченко нужна помощь на покупку коляски

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13 часов назад БлаготворительностьГазета РВСДЦППомощь детямТолик Гринченко

Толик Гринченко уже известен читателям «РВС». Не раз динчане помогали  его маме, Ольге, собирать деньги на реабилитацию сына.

Толику сейчас  8 лет.  У него ДЦП. Это один из тех диагнозов, в которые не хочется верить, которые по сути – приговор, тяжелейшее испытание для семьи.  Но именно  на фоне таких трудностей проявляются сильнейшие человеческие качества: любовь к ребенку, самопожертвование, душевная щедрость.

Ольга вместе с Толиком ведут неравный бой с диагнозом.   Мама не сдается. Всеми силами она стремится наполнить каждый день  сына комфортом, развитием, теплом и любовью.     

Благодаря помощи жителей Динского района, мальчик  прошел курс реабилитации в  центре «Лучик надежды» в Евпатории.

- Там он многому научился, - делится Ольга, - пить из кружки, захватывать предметы, повторять некоторые слоги.  А главное – делать шаги. Пусть немного, но мой сын учится ходить. И для меня эти занятия не прошли даром. Я научилась делать общий массаж, логопедический и другие развивающие методики.  Не устаю  благодарить  неравнодушных людей, которые нам помогают!

Сейчас главная задача для семьи – приобрести комнатную коляску.  В прошлом году сломалась та, которую Толик получил по индивидуальной программе.  Ему выдали новую, но она, к сожалению, очень большая, для мальчика не подходит.

В своих социальных сетях Ольга ведет сбор средств на покупку новой коляски.

- В магазине такая, как нам нужна, стоит 160 тысяч. Я нашла на Авито за 120 тысяч.  Для покупки нам сейчас не хватает третьей части суммы – 39 тысяч рублей. Снова просим помощи у жителей,  самим нам не справиться.

  Если вы неравнодушны к горю этой семьи, можете оказать посильную помощь:

Карта Сбербанка 2202 2003 1753 6777. Привязана к номеру телефона 8(928)417-58-74.


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