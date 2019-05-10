Толику Гринченко нужна помощь на покупку коляски

Толик Гринченко уже известен читателям «РВС». Не раз динчане помогали его маме, Ольге, собирать деньги на реабилитацию сына.

Толику сейчас 8 лет. У него ДЦП. Это один из тех диагнозов, в которые не хочется верить, которые по сути – приговор, тяжелейшее испытание для семьи. Но именно на фоне таких трудностей проявляются сильнейшие человеческие качества: любовь к ребенку, самопожертвование, душевная щедрость.

Ольга вместе с Толиком ведут неравный бой с диагнозом. Мама не сдается. Всеми силами она стремится наполнить каждый день сына комфортом, развитием, теплом и любовью.

Благодаря помощи жителей Динского района, мальчик прошел курс реабилитации в центре «Лучик надежды» в Евпатории.

- Там он многому научился, - делится Ольга, - пить из кружки, захватывать предметы, повторять некоторые слоги. А главное – делать шаги. Пусть немного, но мой сын учится ходить. И для меня эти занятия не прошли даром. Я научилась делать общий массаж, логопедический и другие развивающие методики. Не устаю благодарить неравнодушных людей, которые нам помогают!

Сейчас главная задача для семьи – приобрести комнатную коляску. В прошлом году сломалась та, которую Толик получил по индивидуальной программе. Ему выдали новую, но она, к сожалению, очень большая, для мальчика не подходит.

В своих социальных сетях Ольга ведет сбор средств на покупку новой коляски.

- В магазине такая, как нам нужна, стоит 160 тысяч. Я нашла на Авито за 120 тысяч. Для покупки нам сейчас не хватает третьей части суммы – 39 тысяч рублей. Снова просим помощи у жителей, самим нам не справиться.

Если вы неравнодушны к горю этой семьи, можете оказать посильную помощь:

Карта Сбербанка 2202 2003 1753 6777. Привязана к номеру телефона 8(928)417-58-74.



