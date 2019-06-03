ТОП-5 приспособлений, облегчающих жизнь садоводу

Лето – горячая пора для любого садовода. Во время подготовки к летнему сезону рекомендуется составлять список дел на последующие три месяца – по четкому плану удобнее выполнять все работы: от посадок до подкормки и простого ухода за садом и территорией. А чтобы на даче оставалось время еще и на заслуженный отдых, необходимо грамотно организовать свой труд. Так, например, специалисты компании GARDENA составили ТОП-5 садовых инструментов и приспособлений, которые сэкономят ваши время и силы.

Автоматические системы подземного полива





Максимально удобное изобретение, которое экономит ваше время и профессионально решает сразу несколько задач. Автоматические системы полива сада состоят из подземного водопровода, соединительных элементов и дождевателей, которые устанавливаются также под землей и, как по команде, выдвигаются и начинают работу. Чем хороши системы? Вам не нужно тратить время на полив. Он осуществляется автоматически, равномерно и в запрограммированное время, а вода подается в точно необходимом на данный момент количестве благодаря специальным датчикам влажности почвы.

Тележки и катушки для шлангов

В случае если установка системы подземного полива невозможна или вы по привычке больше доверяете ручному, обратите внимание на тележки и катушки для шлангов. При их выборе необходимо учитывать прежде всего диаметр, длину и материал шланга, к которому подбирается оборудование. Тележки и катушки сильно упростят процесс полива дачного участка: они мобильны, высота рукояток регулируется, заглушки предотвращают вытекание воды, а дополнительным плюсом является удобное хранение всего набора для полива - шланг всегда будет на своем месте и под рукой.

Аккумуляторная техника

Она станет еще одним верным помощником садоводу. Будь то аккумуляторные ножницы для газонов, газонокосилки, уличные пылесосы, мойки высокого давления или даже роботы-газонокосилки: все их объединяет одно - свобода передвижения по участку. Аккумуляторы легко и быстро заряжаются. При выборе важно обращать внимание на их мощность, чтобы заряда хватало вам на весь рабочий процесс. С таким оборудованием вы с легкостью будете работать на узких участках, между клумбами и растениями и просто там, где розетку найти проблематично.

Качественный и удобный ручной инструмент





Продукция высокого качества обеспечивает и превосходный результат работ. Зачастую требуется просто сменить инструмент на более подходящий, и сил придется затрачивать в разы меньше! Ручной инструмент должен удобно лежать в руке и его следует подбирать по росту, сейчас большое разнообразие инвентаря с телескопическими ручками - настоящая находка для садовников. С грамотно подобранным инструментом легко избежать и распространенных травм, болей в спине при работе в саду. Поэтому рекомендуется произвести ревизию своего оборудования и при необходимости обновить или пополнить запасы.

“Полезный” инвентарь

О нем многие забывают, а зря - речь идет о не самых распространенных инструментах, покупка которых зачастую откладывается на потом.

К примеру, плодосборники и плодосъемники, извлекатели сорняков, коврики для пересадки растений - они настолько удобны, что, попробовав один раз, не захочется возвращаться к прошлым способам работы без них!