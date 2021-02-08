Топ-5 вопросов, которые жители задали главе Динского района

Ранее мы писали, что 5 февраля состоялся отчет о работе за 2020 год главы муниципалитета Евгения Пергун.

Мероприятие организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Присутствующих разместили в двух залах районного Дома культуры – малом и большом. Трансляция в помещение поменьше велась через экран. Зато так часть желающих смогла присутствовать и после выступления задать вопрос ему напрямую.

Такую возможность предоставили пенсионерам, многодетной матери из Динской, жителям Новотитаровской, Южного и Васюринской.

Вот что спросили эти люди у Евгения Пергун.

– Когда будет построен детский сад в Южном?

Ответ главы:

– Территория поселка Южного стремительно развивается. В своем отчете я отметил, что мы уже приступили к проектированию детского сада на 250 мест. В середине этого года рассчитываем получить положительное заключение государственной экспертизы. С этого момента начнем искать программу, которой будет предусмотрено финансирование, чтобы привлечь на условиях софинансирования средства уже на строительно-монтажные работы. Планируем начать строительство детского сада во второй половине 2021 года, в крайнем случае это будет первая декада 2022 года. По аналоговым объектам на строительство уйдет примерно 14 месяцев. Думаю, к концу 2022 года мы, по идее, должны получить в поселке Южном новый детский сад. Сейчас тоже на месте не стоим. Мы недавно переоборудовали начальную школу под детский сад, она уже приняла 50 детей. В первой половине 2021 года доделаем ремонт и примем еще дополнительно 50 детей.

– Пристройка к 3 школе в Динской рассчитана на 400 мест. Какие классы там будут обучаться и планируется ли строительство спортивного зала?

Ответ главы:

– Вся история со строительством пристройки к этому образовательному учреждению и началась с идеи строительства спортивного зала. Но когда мы все вместе проанализировали ситуацию, то выявили ряд моментов, которые предстоит решать. Среди них и переуплотненность классов. На том земельном участке, где школа, невозможно было построить дополнительно пристройку. Поэтому пошли по пути изъятия целого ряда земельных участков, находящихся рядом. Слава Богу, с ветхими жилыми домами. И у нас это получилось. Мы увеличили площадь, что позволило нам запроектировать полноценную пристройку на 400 мест. Эта пристройка подразумевает целый комплекс помещений: это спортивный зал на 300 кв. метров, зал хореографии на 200 кв метров, полноценный пищеблок, который сможет принимать за один раз около 200 детей, гардероб, даже актовый зал. В рамках строительства мы косплексно благоустроим всю территорию, заменим ограждение и откроем эту школу как абсолютно новый объект. В этом году приступим к проведению аукционной процедуры для определения подрядчика.

– Когда построят спортивный зал в Васюринской?

Ответ главы:

– Далеко не каждый муниципалитет реализует то количество строек, которые есть у нас. Только в 2020 году в Динском районе начато строительство двух малобюджетных спортивных комплексов (в Динской и Новотитаровской. – Ред.). Дай Бог, чтобы с таким темпом мы пошли дальше. Сейчас готовим проектную документацию. Планируется реализовать целых 3 проекта малобюджетных спортивных комплексов, в том числе и Васюринской. Рассчитываю, что до конца этого года все проекты будут с положительным заключением госэкспертизы. Есть все шансы реализовать три объекта в ближайшие годы – в 2022-м и 2023-м. Если все будет по плану, уже в 2022 году начнем строительство малобюджетного спортивного комплекса в Васюринской. По срокам оно продлится 10-12 месяцев.

– Выезд из поселка Южного на автомобильную дорогу М-4 «Дон» является проблемой из-за состояния дорожного покрытия. Планируется ли ремонт данной дороги?

Ответ главы:

– Понимая сложность ситуации, мы провели переговоры с рядом собственников земельных участков. Благодаря этому появилась гравийная дорога на М-4 «Дон». На этом никто не остановился. Совместно с поселением эту дорогу мы будем поддерживать в надлежащем состоянии. В то же время уже выделили средства и заключили контракт на проектирование полноценного строительства этой дороги. Со всей соответствующей инфраструктурой: тротуарами, освещением и так далее. Планируем, что до конца 2021-го проект с экспертизой у нас появится, и уже с 2022 года мы успешно обсудим программу на строительство этой дороги. Там не все так просто, есть ряд сложностей, например, изъятие земельных участков. Сейчас держу этот вопрос на контроле лично. Кроме этого, инвесторы в сфере жилищного строительства ведут переговоры на создание дополнительного выезда на Ейское шоссе через железнодорожный переезд, что позволит разгрузить движение.

– Возможно ли изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, если способ уже нами выбран с региональным оператором?

Ответ главы:

– Без всяких сложностей возможно. Путем проведения общего собрания собственников, жителей вашего многоквартирного дома. Более детально информацию можно узнать на сайте НКО «Фонд капитального ремонта» и в том числе в управлении ТЭК и ЖКХ администрации района. Если такое решение есть у собственников, это можно сделать безболезненно и в короткие сроки.

За последние 2 года мы серьезно продвинулись вперед, с фонда капитального ремонта на на ремонт многоквартирных домов потрачено более 55 миллионов рублей. Отремонтировано 26-27 многоквартирных домов. Зная, насколько сложно организовать сбор средств на ремонт общего имущества, это очень хорошие темпы.