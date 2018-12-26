Топ самых нелепых запросов в интернете за 2018 год

По итогам 2018 года "Яндекс" собрал самые смешные, трогательные, парадоксальные и неожиданные вопросы, ответы на которые пользователи ищут в Сети.

Так, например, очень многих волную вопросы, связанные с содержанием животных: «Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «Могу ли я пожалеть, что завела чихуахуа», «Зачем человеку кот», «Как развеселить самую грустную собаку», «Как вернуть себе расположение кота» и даже «Как правильно вести Instagram кота».

Некоторые запросы стали забавными из-за ошибок, допущенных пользователями: «Зинаид Зидан», «Мстители: война без конечностей», «Сколько голов у Федора Смолова», «Подделка, сделанная папой на праздник папы».

Попали в топ и следующие вопросы: «Кому молиться, чтобы все успеть», «Фильмы, мотивирующие на уборку», «Почему мои проклятия не действуют», «Ровно 4 — это сколько», «Как нарисовать мимолетное виденье».

А какие вопросы задаете поисковику вы?