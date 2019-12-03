Торговля по-старомышастовски. Где бабушкам продать овощи?

В Старомышастовском сельском поселении, по словам местной жительницы, которая обратилась в редакцию, есть проблема с торговыми местами для населения. «У нас нет ни одного участка с торговыми точками, тех же сельскохозяйственных ярмарок, где я и другие люди могли бы продать свой товар из подсобного хозяйства.

Есть определенная территория, рынок, но... Он работает только до обеда, туда никто не ходит, там и рынка особого нет... Стоят пару человек и все, парковки нет, заезд неудобный, при этом нужно еще и за рынок заплатить, чтобы туда попасть. А если бабушка принесет десяток яиц, ну какой смысл ей платить за место 100 руб., если ее яйца стоят 80-90 руб.

Рынок в станице Старомышастовской.

В других поселениях имеются выделенные территории, палатки, прилавки возле дороги, магазинов, где каждый человек может продать свой товар, да это и удобно покупателю — возвращаясь домой вечером, забежать и купить фруктов, овощей. А у нас что? Нет таких мест», — рассказывает женщина.

Чтобы прояснить ситуацию, журналист «РВС» встретилась с главой Старомышастовского сельского поселения и узнала его мнение по поводу данной ситуации.