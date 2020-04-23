Тракторист повредил опоры ЛЭП и оставил без света нововеличковцев

Часть жителей станицы Нововеличковской осталась без электроэнергии.

Специалисты Краснодарских электрических сетей в оперативном режиме устраняют последствия несанкционированных работ сельхозтехники вблизи охранной зоны ЛЭП. В их результате водитель трактора повредил три опоры линии электропередачи 10 кВ. Из-за этого произошел обрыв провода.

Сейчас большая часть потребителей уже запитана по резервным схемам при помощи дизель-генераторов и обеспечена энергоснабжением.

Проводятся аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке линий.