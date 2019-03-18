Трое кореновцев претендуют на пост главы Динского района

Прошел первый этап конкурса на должность главы Динского района. Комиссия из восьми человек, четверо из которых – работники краевой администрации, остальные – депутаты районного Совета. Отобрали трех кандидатов.









Это Евгений Пергун, с конца декабря 2018 года исполняющий обязанности главы Динского района. До этого он 6 лет возглавлял администрацию Кореновска. Евгений Николаевич был победителем краевого конкурса «Лидеры Кубани». За то время, что он руководил Кореновском, в городе проводилось активное благоустройство территории, построены Ледовый дворец, второй плавательный бассейн, реконструированы два стадиона, муниципальный кинотеатр, появился первый в крае муниципальный пляж.









Еще один кандидат – Роман Громов. 6 лет он проработал в должности заместителя главы Кореновского городского поселения в то время, как им управлял Евгений Пергун. Сейчас он занимает пост заместителя директора административно-технического управления.

Роман Громов прокомментировал журналисту «РВС», что считает себя достойным кандидатом на должность главы Динского района и сможет принести пользу на этом посту.

"Как таковой программы у меня нет, о чем я уведомил конкурсную комиссию. Но я понимаю, из чего складывается экономика района и какие проблемы нужно первоочередно решать", - пояснил он.





Еще одним кандидатом стал Борис Сторчун – начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Кореновского района. Занимает этот пост два года. Общий стаж муниципальной службы – 5 лет. Журналисту «РВС» Борис Сторчун также отметил, что считает себя достойным занимать этот пост: «У меня есть программа, с которой я выдвигаю свою кандидатуру. Это развитие социально-экономического блока, благоустройство улиц, освещение, обращение с ТКО, ликвидация стихийных свалок, развитие и преобразование системы ЖКХ».

Кто станет главой Динского района, станет известно 27 марта. В этот день депутаты районного Совета отдадут свои голоса тому, кого посчитают достойным.