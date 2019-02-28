Трое пострадали в результате аварии в Динской
27 февраля 2019 года в станице Динской около 13.40 произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Тойота» не уступил проезжую часть «Ниссану», который двигался по главной полосе и допустил с ним столкновение.
От удара «Ниссан» наехал на женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, его мать и пешеход.
Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и здоровье не только ваше, но и окружающих.
Комментарии
Эта "Женщина - пешеход", которую сбили - моя дочь! Ученица 11 класса 4 школы!
«Женщина -пешеход »у которой даже извинения не попросили!!!Это же слава Богу,что с девочкой всё хорошо (хотя синяки,ушибы и доза облучения от рентгена при обследовании это -уже не хорошо!!!).
Странно, наехал автомобиль на школьницу и ни полиция ни ГИБДД, ни кто это во внимание не принял! Еще и в СМИ назвали ученицу 11 класса женщиной!
Я, как мать сбитого машиной ребенка, буду обращаться в суд и во все инстанции за защитой наших прав! Что за халатное отношение со стороны правоохранительных органов и СМИ или коррупция?