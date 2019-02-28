Трое пострадали в результате аварии в Динской

Трое пострадали в результате аварии в Динской

Трое пострадали в результате аварии в Динской

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6 часов назад АварияГазета РВСДинскаяДинской районДТПНовостиПострадавшие

27 февраля 2019 года в станице Динской около 13.40 произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойота» не уступил проезжую часть «Ниссану», который двигался по главной полосе и допустил с ним столкновение.

От удара «Ниссан» наехал на женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, его мать и пешеход.

Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и здоровье не только ваше, но и окружающих.

Комментарии

Ирина
Ирина 58 минут назад

Эта "Женщина - пешеход", которую сбили - моя дочь! Ученица 11 класса 4 школы!

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Галина
Галина 24 минуты назад

«Женщина -пешеход »у которой даже извинения не попросили!!!Это же слава Богу,что с девочкой всё хорошо (хотя синяки,ушибы и доза облучения от рентгена при обследовании это -уже не хорошо!!!).

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Ирина
Ирина 14 минут назад

Странно, наехал автомобиль на школьницу и ни полиция ни ГИБДД, ни кто это во внимание не принял! Еще и в СМИ назвали ученицу 11 класса женщиной!
Я, как мать сбитого машиной ребенка, буду обращаться в суд и во все инстанции за защитой наших прав! Что за халатное отношение со стороны правоохранительных органов и СМИ или коррупция?

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