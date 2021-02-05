Трудно, но реально. Как приготовить сыр в домашних условиях?

«РВС» пообщалась с сыроварами, чтобы узнать о процессе и тонкостях приготовления сыра дома. Об особенностях производства рассказали Мария Григорьева (@sirnaya_vatrushechka) и Денис Ильченко (@kfh_ilchenko).

Мария Григорьева готовит сыры разных видов у себя дома.





О своем увлечении Мария подробно рассказала журналистам «РВС», а также наглядно доказала, что приготовить сыр в домашних условиях реально.

О том, как к этому подготовиться, читайте в материале.

Наведались мы в гости к героине еще в январе. В тот час она уже вовсю была погружена в процесс – готовила халлуми. Это кипрский мягкий сыр из фермерского молока, куда по классическому рецепту в качестве приправ добавляют лишь соль и мяту. Особенность продукта в том, что его можно жарить без масла на сковороде или на гриле.

В перерывах между этапами приготовления Мария за чашкой кофе рассказала, что сама родом из Челябинска. 6 лет назад, когда у нее родилась дочь, она занялась кондитерским делом: пекла торты и пирожные, делала рулеты. В Динской живет всего полтора года. Как отметила женщина, переезжая на Кубань, была уверена, что продолжит заниматься выпечкой сладостей. Но одно объявление в сентябре 2020 года изменило ее направление в другую сторону.

Мария увидела новость о предстоящем мастер-классе, где рассказывали, как нужно варить камамбер (это мягкий сыр, который снаружи покрыт корочкой из плесени, на фото ниже в сырной тарелке он посредине).

Так как семья любит сыры, загорелась, записалась. Ездила на обучение 3 дня. Когда оно закончилось, начала скупать все необходимое.

Что именно нужно для приготовления сыра халлуми дома, Мария рассказала.

Обо всем по порядку.

Базовый набор сыровара

Кастрюля

Кулинарный термометр

Закваска

Сычужный фермент

Молоко

Венчик

Специальный нож или шампур

Формочки

У Марии кастрюля на 20 литров.





1. Молоко, по ее словам, необходимо брать сырое фермерское, 3,5-5 % жирности, магазинное не подойдет. Необходимо выбирать качественное. Его нужно пастеризовать: очень быстро нагреть до 70 градусов, выдержать 10-15 секунд и остудить до температуры 32 градуса. Отслеживать необходимо на специальном кухонном термометре.





2. Разводим и добавляем сычужный фермент (на фото ниже он в белом флаконе).

Мария заказывает в Интернете. Этот ингредиент позволяет жидкое молоко загустеть, чтобы дальнейшем сыр можно было порезать.

В упаковках на фото выше – закваска. Но она в халлуми не добавляется.





3. Ждем минут 30-40 для того, чтобы молоко превратилось в плотный сгусток.





4. Полученную массу необходимо порезать на кубики. Для этого берем шампур или, если есть, специальный нож для резки сыра – это металлические рамки с натянутыми струнами.





5. Медленно нагреваем сырную массу в течение 15 минут до рабочей температуры 39 градусов, мешая ее при этом все время венчиком по кругу.

6. Сливаем сыворотку до уровня зерна, сыр распределяем по формам, немного приминая руками. Слишком толстый слой не делаем.

7. Оставляем сыр самопрессоваться на 30 минут при комнатной температуре, затем переворачиваем в форме и оставляем еще на 30 минут. Вот такие формочки у Марии:

8. Оставшуюся сыворотку кипятим до 70 градусов и помещаем туда сыр на 20 минут. Но нельзя, чтобы он опустился на дно. Для этого на дно лучше положить металлическую решетку. Через время он всплывет.

9. Вынимаем сыр, делаем лепешку приплюснутой, посыпаем солью и сушеной мятой.

10. Складываем пополам и накрываем пленочкой до остывания при комнатной температуре.





Халлуми не зреет, его можно есть сразу после остывания, сырым или пожарить.

Хранить в бытовом холодильнике, он не теряет своих свойств.

Некоторые добавляют туда еще травки или аджику, но по классическому рецепту этот сыр готовится только с мятой и солью.

После приготовления халлуми остается сыворотка. Из нее можно сварить рикотту.

«А из рикотты можно приготовить что угодно. Например, добавить туда чеснок, зелень, мазать все это на хлеб. Из нее получаются вкусные сырники, запеканка и другие десерты», – отметила Мария.

Это дорого?

Больше всего расходов на ингредиенты.

Молоко. Стоит примерно 40 рублей литр.

Закваски. В халлуми ее нет, но в другие виды сыров добавляют, стоят они в пределах 1000-3000 рублей. Одну закваску можно использовать на несколько сортов сыра несколько раз.

Ферменты. 25 г стоят 300 рублей. В халлуми было добавлено 4 ложечки по 0,4 г.

Для приготовления других видов сыров, которые необходимо вызревать, у Марии есть фармацевтический холодильник.

В процессе созревания вкус сыра меняется. На каждой стадии он разный. Если мы сразу разрежем сыр после приготовления, он будет пересоленным. Соль со временем распределяется по всему сыру, взаимодействует с заквасками, которые как раз и нужны для того, чтобы придать продукту соответствующий вкус.

Обычный холодильник не совсем подходит по той причине, что там невысокая температура. Но свой первый сыр качотту Мария как раз вызревала в бытовом, поместив его в контейнер на две недели.

На наших глазах Мария также приготовила моцареллу. Это вытяжной сыр.

Называется он так, потому что в процессе его создания применяется особая техника: получившаяся в кастрюле творожная масса разминается в горячей воде, становится эластичной, как пластилин, и далее вытягивается.

За полтора года Мария освоила приготовление около 15 разных видов сортов сыра. Это и пармезан, и рокфор, и качотта, и камамбер, и брин де амур, и азиаго, и фонтина, и шевр, и примо сале, и многие другие с необычными названиями, консистенцией и вкусом сыры.

В планах у нее реализация сыроварни. Женщина мечтает, что в будущем откроет свое кафе в Динской, где всем гостям будет наливать кофе и угощать их пирожными, тортами и сыром собственного производства.

Увидев процесс приготовления сыра своими глазами, можем смело сказать, что готовить сыр дома вполне реально. Подтвердил это и наш эксперт – начальник цеха молочного производства крестьянско-фермерского хозяйства Ильченко Денис.

В подробном представлении оно не нуждается, так как многие жители Динского района знают о продукции семейного крестьянско-фермерского хозяйства Ильченко Юрия Васильевича, которое существует с 1992 года. Получив в 2013 году грант губернатора по развитию семейных животноводческих ферм, в 2014 году Ильченко запустили цех по переработке молока, где начали производить сначала один вид фермерского сыра (наподобие адыгейского, сегодня один из самых ходовых), йогурты, кефир. Ассортимент постепенно увеличивался. Сейчас на производстве порядка 40 разных позиций молочной продукции.

Денис, окончив обучение в угличском институте сыроделия, научился делать такие сыры, как камамбер, моцарелла, буратта, качотта. Эти виды готовят на производстве не так часто, но периодически на прилавках они появляются. Регулярно КФХ выпускает сулугуни, белпер кнолле, качокавалло и другие.

Денис рассказал, что самое важное в производстве сыра – это молоко. Как для производства дома, так и в цеху.

От качества молока напрямую зависит качество продукта.

Он отметил, что сыр и остальную молочную продукцию производят в цеху только из собственного молока, полученного на семейной животноводческой ферме. Для того, чтобы оно было качественное, хозяйство полностью выращивает и заготавливает корма, следит за содержанием и здоровьем животных, соблюдением технологии доения и дальнейшей его переработкой и реализацией.

Сыр в домашних условиях, по его словам, приготовить можно.

Как в кастрюле, так и домашней мини-сыроварне.

«Человек, у которого нет оборудования, пастеризует, охлаждает молоко, вносит закваски, поддерживает температуру, включая-выключая плиту самостоятельно.

Самое главное здесь следить за температурными режимами. Их точность важна, так как от этого зависит вкус.

С оборудованием, конечно, легче», – отметил Денис.

Совет

Мы спросили, как человеку самостоятельно определить качественное молоко. Денис рассказал: хорошее оно или нет, можно выяснить, нагрев его до 30-36 градусов и понюхать. Если есть посторонние запахи, то оно некачественное, связано это может быть, например, с неправильным доением либо плохими кормами.

Всем заинтересовавшимся в изготовлении сыра дома Денис посоветовал взять простой рецепт и сначала попробовать сварить сыр в кастрюле. Это необходимо для того, чтобы наглядно понять, что такое фермент, закваска, какие у них свойства, в общем, пройти каждый этап. Потом уже учиться различным технологиям, изучать книги по сыроделию, пройти обучающие курсы.

Дома проще всего приготовить адыгейский сыр, сулугуни, моцареллу.

Сколько стоят сыроварни для дома?

Если же человек настроен серьезно на изготовление сыра дома, то упростить процесс ему поможет мини-сыроварня.

Цены на нее зависят от литража и состава оборудования. Чтобы начать, достаточно сыроварни на 70, 120, 160 литров. Например, на 70 литров стоит 190-240 тыс. рублей.

Мини-сыроварня – это котел. Она сама мешает сырное зерно, у нее есть водяная «рубашка», которая позволяет за счет воды нагревать молоко, при этом оно не пригорает. Имеется и сливной кран, лиры для разрезки сырного сгустка, прессы. Дополнительно приобретают рабочие столы с бортом, углами наклона, сливом, на колесиках, чтобы производство было максимально удобным.

Полный комплект оборудования, например, на 120 литров молока будет стоить примерно 500 тысяч рублей.

В цеху работа по производству сыра аналогичная, только масштабы профессионального оборудования больше.

В КФХ Ильченко молочную продукцию производят 15 человек. Около 3 тонн молока уходит на сыр.

Как это выглядит, можно посмотреть в видеоролике, ознакомиться с подробным мнением эксперта – там же.



