Трудно жить. Семья инвалидов из Динской осталась без помощника

В станице Динской проживает семейная пара – Светлана и Александр Кищенко. Диагноз обоих – ДЦП, 1 группа. После знакомства в Тимашевском доме для инвалидов пару связали истинные чувства. Светлана переехала к будущему супругу.

Первое время они жили в ветхом доме и старались благоустроить его. Однако состояние жилья требовало постоянного ремонта и существенных материальных затрат. Пенсии хватало лишь на частичную починку. Участливые к чужой беде люди все время помогали. И через время при поддержке неравнодушных семья Кищенко продала свой дом и вырученные деньги вложила в строительство нового.

У Светы сильно поражены руки, она практически не может ими ничего делать. Ей требуется помощь, чтобы одеваться, готовить и принимать пищу, убирать. Саша же руками владеет немного лучше, но вот ноги его не слушаются, он передвигается в инвалидном кресле. Все время им помогала сестра Александра. Но ее больше нет. Она умерла. У мужчины есть родственницы, но у них нет возможности помогать на постоянной основе, а у Светланы родных не осталось.

Органы соцзащиты предлагали семье отправлять к ним сотрудника один раз в день на час-полтора, чтобы приготовить еду и прибраться. Но этого недостаточно. Кищенко отказались. Больше всего помощь нужна Светлане, она не может держать в руках столовые приборы, не может одеться самостоятельно. Супруг с большим трудом помогает жене справляться с ее ежедневными задачами. Но каждый день ему становится сложнее и сложнее это делать, так как нужно еще и себя обслужить.

На данный момент одна из сестер Александра Вера готовит еду и привозит ее, а друг из интерната помогает паре во время приема пищи, но это все временно.

Александр просит помочь им найти женщину от 35 до 59 лет без вредных привычек, которая сможет проживать на их территории и помогать в быту. Ее оформят как в приемную семью. Для этого составляется договор между Динским комплексным центром социального обслуживания населения, лицом, нуждающимся в соцуслугах, и лицом, оказывающим соцуслуги.

Оплата за помощь двум инвалидам составит 6228 рублей из краевого бюджета + доплата со стороны семьи по договоренности. Пара предлагает отдельные комнату, санузел и кухню; питание и проживание за их счет. Прописка временная с дальнейшим продлением по необходимости. Дом в ст. Динской.

Светлана и Александр благодарны любой помощи и поддержке.

Контакт для связи: 8-960-498-85-69, Александр.

Реквизиты для помощи семье инвалидов:

Банк РНКБ 2200 0202 1271 2758





К сведению

С 2011 года в Динском районе практикуется принятие людей пожилого возраста, а также людей-инвалидов в новую семью с целью обеспечения надлежащего ухода. Это относительно новая форма социального обслуживания граждан.

Стать членом семьи могут одинокий и одиноко проживающий пожилой гражданин (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и инвалиды, родственники которых проживают за пределами Краснодарского края, которые нуждаются вследствие возраста, травмы или болезни в постоянной или временной посторонней помощи. Количество лиц, обслуживаемых в приемной семье, не должно превышать двух человек одновременно.

Лицо, пожелавшее организовать приемную семью, – это совершеннолетний дееспособный гражданин РФ, место жительства которого находится на территории Краснодарского края, не старше 60 лет. Он не должен быть близким родственником.

Организацией данных услуг занимается Динской комплексный центр социального обслуживания населения.

Более подробную информацию об организации приемной семьи можно получить по адресу: ст. Динская, ул. Шевченко, д. 35, каб. 4. Или по телефонам: 8(86162)6-30-98, 8(86162)5-51-85.

А также для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам на период действия режима повышенной готовности на территории Краснодарского края открыта бесплатная единая круглосуточная горячая линия. По телефону 8(800)200-74-37 люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарственных препаратов.





Наталья Бережная



