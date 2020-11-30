Центр управления регионом открылся в Краснодаре

Сегодня, 30 ноября, в Краснодаре открылся Центр управления регионом. Его деятельность направлена на решение проблем граждан.

В открытии приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

По поручению Владимира Путина центры создаются по всей стране.

ЦУР представляет из себя центр, который эффективно, точно, быстро и упорядоченно работает с информацией. Путем мониторинга всевозможных информационных полей, оперативно обрабатывает обращения жителей региона и передаёт их компетентным органам власти.

Главная задача центра - улучшить взаимодействие между властью и народом, путем быстрого реагирования на обращения граждан.

"Ежегодно в администрацию края поступает более 100 тысяч обращений. Кроме того, свыше 40 тысяч жалоб мы отрабатываем в социальных сетях. ЦУР должен не просто обратить внимание на проблему, но и помочь оперативно ее решить. А также работать на предупреждение проблемных ситуаций, вовремя фиксировать предпосылки к ним. Уверен, центр поможет вывести работу органов власти и диалог с жителями Кубани на новый уровень," – передает слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-службе администрации края.

Отличительной чертой центра является взаимодействие с гражданами в том числе, через всевозможные интернет ресурсы.

Это добавит прозрачности механизмам обратной связи жителей с органами власти.

"ЦУР – это серьезная инвестиция в доверие граждан. Он позволяет быстрее выявлять проблемы. Такие центры сегодня создаются по всей стране. Мы со своей стороны готовы принести лучшие практики, берем на себя обязательство снабжать современным программным обеспечением," – отметил Алексей Гореславский.

Процесс работы ЦУР состоит из нескольких этапов.

Первый заключается в выявлении проблемных зон. На втором они доводятся до конкретных специалистов, которые решают проблемы, обозначают сроки их исполнения и следят за контролем качества процесса. Третий этап заключается в предотвращении повторения подобных проблем в будущем.

ЦУР ведет деятельность по восьми направлениям – здравоохранение, образование, транспорт, дороги, энергетика, ЖКХ, ТКО и социальная защита.

Работу ЦУР будут обеспечивать сотрудники отраслевых органов региональной власти, а также специалисты федерального координатора АНО «Диалог».