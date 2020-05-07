Цифры растут. Статистика по коронавирусу на 7.05. Мир, Россия, Кубань

Общее число заразившихся коронавирусом в мире 7 мая достигло 3,76 миллиона человек. Пандемия бушует в 187 странах. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (1 256 354), Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101), Франция (174 191), Германия (168 162), Россия (165 929), Турция (131 744), Бразилия (123 809), Иран (101 650).

Прирост заразившихся за сутки составил 91,4 тысячи человек. За весь период пандемии скончался 263 831 пациент, 1,2 миллиона человек выздоровели.

В России на 7 мая зафиксировано 177 160 заразившихся (из них 11 231 за сутки). Выздоровели 23 803 пациента (+2 476 ), скончались 1 625 (+88 ).

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса.

Возраст пациентов – от 5 до 89 лет. Среди пациентов 44 мужчины и 55 женщин.

33 новых случая выявлено в Краснодаре, 15 – в Апшеронском районе, в том числе подросток 14 лет. Девять случаев зафиксировано в Кавказском районе, в их числе дети 8 и 12 лет. По четыре заболевших в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет, Северском и Усть-Лабинском районах. По три случая – в Крымском и Калининском районах, по два – в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах. В последнем муниципалитете заболел пятилетний ребенок. По одному заболевшему – в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1633 человека, из них 94 ребенка. 523 пациента выздоровели, в том числе 56 – за последние сутки. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 4576 человек, в том числе 553 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2184 человека, из них 155 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 9370 человек, включая 267 детей.

Как сообщает краевой оперштаб, в обсерваторах размещены 1847 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 30 положительных результатов у проживающих в обсерваторах.

Лабораториями Роспотребнадзора проведено 30104 исследования, лабораториями регионального Минздрава – 67876 исследований.