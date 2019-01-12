Цирковая студия из Украинского покорила Москву

Цирковая студия «Серпантин» из поселка Украинского успешно выступила на фестивале «Вершина успеха» в Москве 7 января. Организатором конкурса является Московский международный культурный центр "Будущее детям".

Своими впечатлениями поделись родители юных талантов: «Жюри оценивало не только цирковое искусство, но и вокал и хореографию, театральное искусство и художественное чтение. Всё стояли на одной линии талантов в разных жанрах. У наших девчонок были прямые конкурентки из г. Маринка - детская цирковая студия "Сюрприз" и другие. Борьба за места была серьезной!

В программе было заявлено 79 номеров. Они длились с 11 утра до 7 вечера в Рождество, 7 января. Мы вели прямой эфир в Инстаграме, который смотрели многие жители Украинского. Девочки показывали один общий коллективный номер и 7 сольных. В итоге привезли кубки и дипломы лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней. Каждая уехала домой со своей наградой.

Кроме конкурса, девочки посмотрели Москву, побывали на Кремлевской елке, порадовались снегу и, полные впечатлений, вернулись домой!»

Кстати, дети из Украинского были единственными представителями Кубани на фестивале.

Успешное выступление в Москве дает право на бесплатное участие в фестивале, который пройдет 26 января в Сочи. Так что девочки благодаря своему таланту еще и море зимой увидят!

Родители очень рады призу, так как поездка в Москву состоялась за их счет, поддержки в этом вопросе они не нашли.

Поздравляем «Серпантин» и желаем новых побед!