"Цой жив" - в Динской прошел концерт памяти Цоя (фото)

"Цой жив" - в Динской прошел концерт памяти Цоя (фото)

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9 часов назад БайкерыДинскаяДинской районКонцертМотоклубМотопробегЦойЦой жив

16 августа на фонтанной площади станицы Динского прошел концерт, посвященный памяти известного рок-музыканта Виктора Цоя. Несмотря на пасмурную погоду и изредка проливающий дождь, на площади собрались настоящие ценители такого уникального жанра, как русский рок и творчества самого Виктора Цоя.

Помимо самого концерта, в Динской прошел мотопробег. Несколько десятков байкеров проехались по главной дороге станицы до фонтанной площади, выражая солидарность и уважение творчеству Цоя. На концерте выступали как местные рок-коллективы, так и группы из Краснодара.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

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