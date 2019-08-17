"Цой жив" - в Динской прошел концерт памяти Цоя (фото)

16 августа на фонтанной площади станицы Динского прошел концерт, посвященный памяти известного рок-музыканта Виктора Цоя. Несмотря на пасмурную погоду и изредка проливающий дождь, на площади собрались настоящие ценители такого уникального жанра, как русский рок и творчества самого Виктора Цоя.

Помимо самого концерта, в Динской прошел мотопробег. Несколько десятков байкеров проехались по главной дороге станицы до фонтанной площади, выражая солидарность и уважение творчеству Цоя. На концерте выступали как местные рок-коллективы, так и группы из Краснодара.