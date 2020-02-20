17 февраля на нашем сайте вышла публикация "Просто красивые слова". Ответ стоматолога руководству". Позже в редакцию поступило письмо от исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева, в котором говорится, что «приведенная информация по вопросам, отраженным в публикации, не соответствует действительности».

К сожалению, в письме не уточняется, какая конкретно информация не соответствует действительности.