ЦРБ: "Информация не соответствует действительности"

ЦРБ:

ЦРБ: "Информация не соответствует действительности"

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17 часов назад Газета РВСДинская ЦРБДинской районНовости Динского района

17 февраля на нашем сайте вышла публикация "Просто красивые слова". Ответ стоматолога руководству". Позже в редакцию поступило письмо от исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева, в котором говорится, что «приведенная информация по вопросам, отраженным в публикации, не соответствует действительности».

К сожалению, в письме не уточняется, какая конкретно информация не соответствует действительности.

Комментарии

сеня
сеня 9 часов назад

Типа- не верьте своим глазам.

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Агриппина
Агриппина 9 часов назад

Когда ответить нечего, но надо.

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