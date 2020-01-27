ЦРБ: “Заболеваемость выросла, но эпидемпорог не превышен”

С самого утра в редакцию поступают вопросы: «Ничего не слышно об эпидемии гриппа? В 1 школе в начальных классах по 3-5 человек. В поликлинике уже просто положили трубку. Не успевают принимать вызовы и врачей не хватает. Говорят, везите детей сами, а у детей температура под 40 и она не всегда сбивается. Скорую ждем больше часа, приемная инфекционки под вечер переполнена!»

“Эпидемия страшная. Наблюдаем в окно, скорая привозит людей каждые полчаса. А сколько людей приезжают сами”, - сообщил в “РВС” пациент инфекционного отделения ЦРБ.

Одновременно с этими обращениями поступило еще несколько жалоб на невозможность дозвониться до детской поликлиники и вызвать врача на дом.

“РВС” связалась с заместителем главного врача по детству и родовспоможению Галиной Мадгазиной. Она сообщила, что на сегодняшний день (беседа состоялась в 27 января в 11.00) вирус гриппа ни у кого из пациентов ЦРБ детского возраста не диагностировался. «Сегодня мы наблюдаем вирусную инфекцию с высокой температурой, насморком, кашлем. Основные симптомы проходят за 3-4 дня», – сказала врач.

У гриппа симптомы тяжелее и выздоровление наступает через 7-10 дней.

Галина Мадгазина соглашается, что сегодня действительно наблюдается наплыв обращений в поликлинику. Но это характерно для понедельника. По данным одного дня нельзя сделать вывод о повышенной заболеваемости по району.

Эту информацию подтвердила и заведующая детской поликлиникой Татьяна Чикарова. Она прокомментировала, что заболеваемость повысилась, но это характерно для данного периода. Действительно, сегодня зарегистрировано 98 вызовов. Связано это количество с ростом количества заявок после выходных. Регистратура и врачи работают в обычном режиме.

Что касается количества заболевших, то заместитель главного врача Динской ЦРБ по медицинской части Ирина Сергачева рассказала журналисту, что эпидемиологиеский порог не превышен. Грипп в районе не зарегистрирован. Это обычный сезонный рост заболеваемости в зимний период. Относительно изображенного на видео медицинского автомобиля, это не скорая помощь, как решил автор, а внутренний сантранспорт, который перевозит пациентов по территории ЦРБ для различных необходимых манипуляций (например, проведения рентгена).

По заполненности инфекционного отделения – в стационаре есть места, он не переполнен.

Директор школы №1 Лилия Булатова подтвердила, что заболеваемость среди учеников начальных классов высокая, но, в частности, речь о первых классах. «У нас есть возможность для учеников первых классов продлить каникулы на неделю. Сегодня мы приняли решение по этому поводу», – сообщила Лилия Петровна.

По поводу учеников других классов она рассказала, что болеют многие, но им ставятся диагнозы «ларингит», «фарингит», «бронхит». А по закону, возможно выводить из учебного процесса классы, только если диагностируются ОРЗ, ОРВИ и грипп. По ее словам, сейчас классы понемногу стали заполняться. Заболеваемость пошла на спад.

Медики Динской ЦРБ рекомендуют не поддаваться панике, не заниматься самолечением, вовремя делать прививки от гриппа, мыть руки и умываться хозяйственным мылом, носить медицинские маски, обрабатывать мобильный телефон антибактериальными средствами.