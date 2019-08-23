Турнир по быстрым шахматам пройдет в поселке Агроном

31 августа 2019 года с 9.00 до 13.30 в поселке Агроном пройдет открытый кубок главы Мичуринского сельского поселения по быстрым шахматам. Турнир пройдет среди мужчин и женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек. Каждому участнику будет отведено по 15 минут. Всего их ожидает пять туров.

Победители и призеры турнира будут награждены кубками, грамотами и медалями.

Участие в турнире могут принять – мужчины и женщины, а также дети старше пяти лет.

Записаться на турнир можно в рабочее время с 9:00 до 18:00 до 30 августа 2019 года по телефону 8-964-911-88-38. Принимаются звонки и сообщения в WhatsApp.

Внимание! Количество заявок ограничено – 100 участников.

Место проведения: поселок Агроном, ул. Почтовая, 1 (Культурно-досуговый центр Мичуринского сельского поселения).