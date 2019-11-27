Турнир по шахматам ко Дню матери прошел в Динской

24 ноября состоялся шахматный турнир клуба «КАИССА», который был посвящен Дню матери. В соревнованиях приняли участие 30 школьников и дошкольников.

По итогам состязаний призеров наградил медалями и грамотами, всех участников — также грамотами и памятными значками глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Во время вручения все дети получали мороженое от спонсора турнира Сергея Вахтенко и цветок, который они дарили своей маме после состязаний.

Большую помощь в организации и проведении соревнований оказали работники библиотеки Ирина Новикова и Ирина Чечетка, за что участники турнира и наставник юных шахматистов выражают им благодарность.