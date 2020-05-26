Тюремный срок грозит динчанину за приобретение наркотического вещества

Сотрудники ОМВД по Динскому району завершили расследование уголовного дела.

Оно было возбуждено в отношении динчанина 1988 года по ч. 2 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».

У задержанного в феврале этого года обнаружили наркотическое средство (производное N-метилэфедрон), масса – 1,11 г. Закладка была в лесополосе Пластуновской, приобрел он ее через мессенджер WhatsApp.

Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД по Динскому району сообщает, что в текущем году зарегистрировано 53 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 15 фактов сбыта.

На сегодняшний день в суд направлено 40 уголовных дел.