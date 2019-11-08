У бабушки из Воронцовской осыпается потолок, течет крыша. Нужна помощь

В редакцию «РВС» позвонила неравнодушная жительница Воронцовской и рассказала, что одной бабушке нужна помощь — необходимо помочь ей сделать ремонт дома. Пенсионерке 73 года. Живет с 20-летней внучкой, которую забрала из детского дома и опекает всю ее жизнь. Со своими детьми она не общается, к ней на помощь они не приезжают. В доме осыпается потолок, дымит печка, течет крыша. В дождливую погоду в коридоре накапливается вода по щиколотку, стекает к счетчику. Необходима как финансовая, так и физическая помощь.

«Может, найдутся желающие, кто приедет, посмотрит, что нужно сделать, и поможет», - обратилась к журналистам «РВС» женщина.

По любым вопросам, связанным с помощью для пенсионерки и адресу ее проживания, звонить по телефону +7(989)-829-61-17, Валентина.