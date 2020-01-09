У динчанки неожиданно появился долг в полмиллиона рублей

Семья из Динской в начале года столкнулась с необычной проблемой.

«Регулярно мы проверяем свои задолженности, налоги и штрафы в мобильном приложении «ФССП», - начала свои историю девушка, которая обратилась в социальных сетях «РВС».

Она рассказала, что 5 января решила пробить данные и по имени матери, хоть и и не сомневалась, что «там ничего быть не может».

«Ввожу ее фамилию, имя, отчество и дату рождения и там высвечивается постановление. В нем говорится, что 12 декабря состоялся суд, документ пришел 27 декабря, и далее указана задолженность — 484 тысячи с копейками», - рассказала обратившаяся.

Семья начала проверять информацию по личным кабинетам во всех службах, удостоверилась, что неоплаченных налогов, коммунальных услуг и других долгов у них нет.

«Даже на суды пробили, может на ее имя какое-то дело завели, но там тоже ничего не оказалось», - добавила она.

Мама, отмечает динчанка, женщина впечатлительная, «сердобольная», начала сильно переживать, даже скорую вызывали. Все всегда заплатит до копейки, лишь бы не быть должной.

После обращения мы связались с руководством районного отдела судебных приставов. Оно оперативно отреагировало и в этот же день назначило встречу женщине, чтобы все выяснить.

Как рассказала потом девушка, встретил маму с мужем начальник Геннадий Козленок, при общении был тактичным и внимательным. Сразу успокоил, сказав, что во всем сейчас разберутся. Вызвали пристава. Специалист начала говорить об алиментах, которые обязана оплатить женщина.