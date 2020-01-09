У динчанки неожиданно появился долг в полмиллиона рублей
Семья из Динской в начале года столкнулась с необычной проблемой.
«Регулярно мы проверяем свои задолженности, налоги и штрафы в мобильном приложении «ФССП», - начала свои историю девушка, которая обратилась в социальных сетях «РВС».
Она рассказала, что 5 января решила пробить данные и по имени матери, хоть и и не сомневалась, что «там ничего быть не может».
«Ввожу ее фамилию, имя, отчество и дату рождения и там высвечивается постановление. В нем говорится, что 12 декабря состоялся суд, документ пришел 27 декабря, и далее указана задолженность — 484 тысячи с копейками», - рассказала обратившаяся.
Семья начала проверять информацию по личным кабинетам во всех службах, удостоверилась, что неоплаченных налогов, коммунальных услуг и других долгов у них нет.
«Даже на суды пробили, может на ее имя какое-то дело завели, но там тоже ничего не оказалось», - добавила она.
Мама, отмечает динчанка, женщина впечатлительная, «сердобольная», начала сильно переживать, даже скорую вызывали. Все всегда заплатит до копейки, лишь бы не быть должной.
После обращения мы связались с руководством районного отдела судебных приставов. Оно оперативно отреагировало и в этот же день назначило встречу женщине, чтобы все выяснить.
Как рассказала потом девушка, встретил маму с мужем начальник Геннадий Козленок, при общении был тактичным и внимательным. Сразу успокоил, сказав, что во всем сейчас разберутся. Вызвали пристава. Специалист начала говорить об алиментах, которые обязана оплатить женщина.
«Муж уже говорит: «Какие дети? Одному ребенку 48, другому 35 лет. Какие алименты?», - поделилась с журналистом обратившаяся.
Пробили данные, выяснилось, что в Динской есть женщина с таким же именем, отличается только дата рождения. Вся проблема заключалась в этом.
За час они все решили. Сказали, что снимут установленный арест на машину в течение нескольких дней, максимум - неделя. Извинились. Друг с другом расстались любезно, все нормально.
Как позже сообщила девушка, в самом приложении постановления, адресованного матери, уже нет.
В «РВС» она написала для того, чтобы через СМИ обратиться к широкой аудитории.
«Пусть все знают и чаще заходят в «ФССП». Однажды будешь ехать на машине где-то далеко, остановят, отберут автомобиль и все, ты и знать не будешь, за что и почему. Поэтому это приложение необходимо скачать каждому и регулярно проверять», - призвала динчанка.
В местном отделе судебных приставов прокомментировали, что такое бывает и случается во многих районах, когда совпадают данные. Тогда начинают пробивать другие документы: ИНН, СНИЛС и так далее.
Сообщили, что в подобных ситуациях можно написать в Интернет-приемную на сайт УФССП по Краснодарскому краю r23.fssprus.ru или позвонить по телефону горячей линии 8 800 250 39 32.
Узнать о наличии исполнительных производств, кроме приложения, можно и на сайте fssprus.ru.
Что касается ситуации женщины, то нам подтвердили, что судебным приставом-исполнителем уже действительно внесена коррекция.
Комментарии
Таких приставов выгонять надо без промедления.У каждого офисного работника есть комп, а вот что делают сотрудники на этих компах----понятно. Дураку и грамота во вред, так гласит народная мудрость. По ихней " ошибке" могла бабушка получить тяжелую болезнь.
А разве не входит в обязанность пристава внимательно и грамотно обращаться с документами, вот и получается, что тут пристав закосячил, там чиновник недоглядел,а простой народ надеется что жить скоро станет легче