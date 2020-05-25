У динчанки возникли трудности в оформлении выплаты на ребенка

Россияне активно продолжают оформлять пособия и выплаты на сайте “Госуслуги”. Но не обходится без определенных трудностей.

В “РВС” обратилась динчанка, которая рассказала о том, как она подала заявление на ежемесячную выплату на детей до 3 лет. Напомним, размер ее составляет 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года. Положена она семьям с детьми, рожденными в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года включительно.

18 мая динчанка подала заявление через “Госуслуги”, но 23 мая раздался звонок, где ей продиктовали все данные, чтобы сверить. Все было верно. Но, как сообщил специалист на другом конце провода, что-то не так с номером актовой записи.

“Мне сказали, что по базе не проходит, то есть получается, будто и ребенка такого там нет. Видимо, какая-то ошибка, может, даже неверная запись в загсе, только что теперь делать, непонятно. Я уже начала переживать, может, это мне звонили мошенники? Все-таки рассылок сейчас много ходит о том, что злоумышленники начали взламывать базы данных, фейковые страницы делать и так далее. Да и звонок в субботу меня немного удивил, все-таки выходной день, а не рабочий, а тут данные сверяют”, - рассказывает мать годовалого сына.

Мы обратились в управление Пенсионного фонда в Динском районе, там пояснили, что 23 мая сотрудники действительно обзванивали порядка 200 заявителей из-за ошибок, допущенных ими во время подачи заявлений.

Если у граждан остались какие-либо вопросы, как в случае, описанном выше, необходимо в частном порядке обращаться в управление.

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