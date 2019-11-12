У динских спортсменов 18 призовых мест

2-3 ноября в Краснодаре прошли соревнования Чемпионат и Первенство Южного Федерального Округа по Киокусинкай.

В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Волгоградской области, Республики Дагестан, Чеченской республики, Крым, Луганской и Донецкой народной республики.

Соревнования проходили два дня. Первый день ката и кумитэ дети, второй день категории 12-17 лет и 18+

На турнире собрались сильнейшие спортсмены со всего Южного Федерального Округа. По результатам соревнований они попадают в сборную Краснодарского края.

Поединки вышли интересными и захватывающими. Результаты наших Динских спортсменов на Чемпионате и Первенстве Южного Федерального Округа по Киокусинкай - 18 призовых мест.

1 день соревнований

В разделе ката призовые места заняли:

1.Докучаев Павел-Категория мужчины-3 место

2.Докучаев Владислав кат 16-17л -2 место

3.Гончаренко Даяна кат 16-17л-3 место

4.Матыс Максим кат 8-9л -3 место

В разделе Кумитэ 1-ые места заняли:

Мирзоян Арман, Ханычев Николай, Печёный Евгений, Герасименко Дмитрий, Литвинова Ангелина.

2 место

Трофимов Андрей

3 место

Сухорученко Никита,Черкасов Никита,Плохая Диана.

2-ой день соревнований

В разделе Кумитэ

1 места заняли:

Рыбчак Дарья-кат женщин до 55кг

Гончаренко Даяна кат 16-17л до 50кг

2 места заняли

Сергиенко Евгения-12-13л до 45кг

Будилова Алёна-12-13л до 55кг

Кових Нелли-12-13л св 55кг

Гавшин Егор-12-13л до 60кг

3 места заняли

Панова Мария-12-13л до40кг

Никитин Никита-12-13л до 40кг

Волошин Иван -12-13л до 60кг

Шарин Александр-12-13л до 50кг

Тренера победителей и призёров Чемпионата и Первенства Южного Федерального Округа по Киокусинкай:

Соловьев Кирилл

Шпилевая Алёна

Савчук Александр - руководитель Динской Детско-Молодёжной Федерации Киокусинкай.