У пенсионерки инвалида 2 группы сгорел дом в Новотитаровской

25 января 2020 года в станице Новотитаровской случился пожар. Сгорел дом, пенсионерки - инвалида 2 группы Любови Соломка.

В "РВС" обратился ее сын Сергей. Он рассказал, что пожар возник в 10.40 утра. В доме никого не было. Источником возгорания стала люстра в зале.

Пожарная бригада локализовала огонь в 11.15. Но дом успел сильно пострадать. "Зал-выгорел полностью, две спальни, коридор и кухня повреждены на 80%, крыша осталась цела, - описывает Сергей Соломка. - Нам очень нужна помощь. Надо скорее все сделать. На данный момент требуются деньги на восстановление дома, либо материалы (ламинат, обои, утеплитель, краска и прочее). В администрации поселения в курсе нашей беды и обещали помощь, но какую и когда неизвестно".

Адрес сгоревшего дома: ст. Новотитаровская ул. Широкая, 104/12. Телефон привязан к карте. 8(928) 417-66-90.

"Заранее спасибо за любую помощь!" - благодарит сын пострадавшей.

Фото предоставлены Сергеем Соломка.



