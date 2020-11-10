У управления соцзащиты появилась горячая линия

Управление социальной защиты населения в Динском районе сообщает, что организована работа телефона горячей линии для оказания информационно-консультативной помощи по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания и занятости населения Краснодарского края.

Номер: 8-800-250-55-03.

Режим работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.

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