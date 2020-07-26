Жители края смогут контролировать вывоз мусора

О создании программного обеспечения, предназначенного для мониторинга движения ТКО, говорили на совещании под председательством министра ТЭК и ЖКХ региона Александра Трембицкого.

С помощью программы министерство сможет оперативно реагировать на сигналы жителей по вопросам вывоза отходов во всех муниципалитетах Кубани.

Жители же смогут отслеживать передвижение мусороуборочных машин и время их прибытия на определенную контейнерную площадку.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сервис планируется запустить до конца осени этого года.



