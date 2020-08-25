Вопросы жителей по новой площадке в Новотитаровской

В Новотитаровской полным ходом идет благоустройство территории на пересечении улиц Октябрьской – Первомайской. Там уже появилась игровая зона для детей, дорожки, но у людей возник вопрос: практически в центре площадки находится газовая подстанция, насколько это отвечает всем нормам?

В администрации Новотитаровского поселения нам сообщили, что проектную документацию по объекту «Благоустройство общественной территории по адресу: ст. Новотитаровская, на пересечении улиц Октябрьской и улиц Первомайской» выполнила проектная организация ООО «Альфа». Работы провели в соответствии с соблюдением действующих норм и правил, получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Игровые комплексы расположены вне охранной зоны шкафного регуляторного пункта, который, кроме этого, имеет ограждение для препятствования доступа посторонних лиц.

Строительные работы ведутся в соответствии с муниципальным контрактом, финансирование осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Технический надзор (строительный контроль) за ходом строительства осуществляет МКУ МО Динской район “Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК”», – подытожил глава поселения Сергей Кошман.