У жителя Динского района изъяли более 5 кг наркотиков

Полицейские задержали 28-летнего жителя Динского района. Через Интернет он получил оптовую партию наркотических средств мефедрон, МДМА, ЛСД и гашиш, а также психотропного средства амфетамин. Обвиняемый расфасовал их, чтобы потом распространить с помощью тайниковых закладок на территории Краснодара.

В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли более 5 кг запрещенных веществ. Часть наркотических и психотропных веществ, а также упаковочные материалы были изъяты при осмотре жилища обвиняемого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время уголовное дело* направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

* часть 3 статья 30, часть 5 статья 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».