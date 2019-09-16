У жителя поселка Зарождение украли гусей

В редакцию «РВС» обратился житель поселка Зарождение. Он рассказал, что вчера, 15 сентября, с 4 до 5 утра с его фермерского хозяйства по улице Набережной, 32 неизвестные выгнали стадо гусей, прогнали метров 150 по дороге и начали ловить в мешки.

На утро их искала охотничья собака, удалось вернуть 5 гусей, которые успели разбежаться, остальных восьмерых нет. По словам мужчины, пес потерял след, так как хозяйство увозили на машине.

Написано заявление в полицию. Единственное, что знает хозяин — в 5 утра один из жителей поселка видел, что по дороге лежали перья.

Просьба тех, кто имеет видеорегистраторы на машинах и находился с 4 до 5 утра в районе улицы Набережной, 32 п. Зарождение или обладает какой-либо информацией, связаться с хозяином: +79183455063 — Иван Иванович.