Уборка озимых в Динском районе

Аграрии практически завершили покос озимого ячменя и на днях приступили к уборке пшеницы.

На 24 июня в закрома поступило 25308,4 тонны ячменя при средней урожайности 65,7 ц/га. Культура скошена на площади 4001,3 гектара при плане 4045,6 гектара, это 99 % всего урожая.

Ячмень в районе выращивают ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева», АО «Воронцовское», ОП «Пластуновское», ОП «Первореченское», ОП «Красносельское», ОППУ «Север», ООО «Нива Кубани», ЗАО ППФ «Кавказ», ООО «Конезавод «Олимп Кубани», СООО «Кладовая Солнца», КФХ «Коробка» и другие хозяйства.

Пшеница убрана с площади 5248,5 гектара из засеянных 31891 гектара, что составляет 16 % от плана. Намолочено 34631 тонна зерна при средней урожайности 66 ц/га.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, всего сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района намолочено 60939,4 тонны озимых зерновых колосовых культур. Ячмень и пшеница скошены на 9249,8 гектара при плане 34945 гектаров. Это составляет 26,5 % от общей площади, засеянной озимыми.