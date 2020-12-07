Уборка с пользой. Куда отдать ненужные вещи?

Наступила зима. Впереди Новый год. Многие стараются подготовиться к нему и проводят генеральную уборку. Зачастую дело касается избавления от лишних вещей и предметов, которые стали неактуальными.

Порой жаль прощаться, например, с какой-то одеждой, почти новой, но уже не подходящей по размеру или фасону. Как говорят эксперты, если на протяжении года и более вы не пользуетесь ею, смело отдавайте, выбрасывайте, передаривайте. А чтобы данное действие было максимально полезным, предлагаем вам участвовать в благотворительной помощи «Вторые руки» от ГБУ СО КК «Динской КЦСОН» (бывшая «Добродея»).

В пункте «Вторые руки» принимаются:

верхняя одежда (куртки, пальто, плащи и другое);

одежда (брюки, юбки, свитера, кофты, блузки и т. д.);

головные уборы;

обувь (кроме бывшей в употреблении домашней обуви);

постельное белье (новое);

чулочно-носочные изделия (новые);

средства для ухода за больными и инвалидами, технические средства реабилитации;

принадлежности для новорожденных (кроме бывших в употреблении сосок, пустышек, прорезывателей, изделий для кормления детей).

Пункт осуществляет сбор вещей, бывших в употреблении, их сортировку и последующую выдачу нуждающимся и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям, неполным семьям, одиноким пенсионерам и другим категориям граждан.

Данный пункт расположен только в станице Динской, однако в поселениях района есть отделы ГБУ СО КК «Динской КЦСОН» (бывшая «Добродея»), в которые тоже можно отдать вещи по акту приема-передачи, а соцработник потом передаст их в главный офис.

Режим работы пункта «Вторые руки»

Понедельник – четверг с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

В субботу и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни пункт приема благотворительной помощи не работает.

Адрес: ст. Динская, ул. Шевченко, 35, 6-30-86, 5-51-85.

Отделения находятся:

с. Первореченское, ул. Ленина, 221, 1 этаж, 8(86162)3-49-25;

ст. Васюринская, ул. Ставского, 19, 8(86162)3-11-72;

ст. Нововеличковская, ул. Красная, 61а, 8(86162)7-65-03;

ст. Пластуновская, ул. Исполкомовская, 5, 8(909)458-72-26;

п. Агроном, ул. Почтовая, 5, 1 этаж, 8(909)458-74-80;

ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133, 1 этаж, каб. № 1, 8(86162)7-56-47;

ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 183, 8(86162)4-34-53.

Также в поселениях Динского района есть храмы, которые могут принять вещи в хорошем состоянии, чтобы передать их нуждающимся. Уточняйте информацию в каждом храме индивидуально.

А куда вы деваете свои вещи, которыми не пользуетесь, если они в хорошем состоянии или совсем новые?