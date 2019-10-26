Участники ДТП ищут свидетелей с видеорегистраторами

Участники ДТП ищут свидетелей с видеорегистраторами

Участники ДТП ищут свидетелей с видеорегистраторами

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3 часа назад АварияГазета РВСДТПДТП в ДинскойИщем свидетелей дтпНовости Динского района

В редакцию «РВС» обратились участники ДТП, произошедшего  20 октября в станице Динской  на пересечении улиц Красной и Гоголя примерно в 19 часов 15 минут.

По словам обратившихся к нам, дело было так:

«Водитель выехала на зеленый сигнал светофора на перекрестка с целью  повернуть налево.  Убедилась в  безопасности маневра – все машины стояли в ожидании красного сигнала  - и тронулась с места.  Вдруг на нее вылетел автомобиль ВАЗ 14-й модели.  За рулем совсем юный парень, два месяца назад получивший права.  Машина ехала со стороны М 4 «Дон», им хорошо была видна обстановка на перекрестке: уже мигал зеленый. Но, вместо того, чтобы притормозить, водитель решил надавать на газ и проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

В момент столкновения горел красный сигнал.

Хорошо, что мужчина, ехавший сзади, дал письменные показания сотрудникам ДПС об обстоятельствах аварии. В итоге признали обоюдную вину.  Но мы хотим попытаться доказать, что  парень «влетел» на перекресток  на мигающий желтый. Ищем записи  с видеорегистраторов.  У кого они есть, просим связаться с нами.

Телефон   8(918)650-00-64».

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Также в редакцию обратились пострадавшие в ДТП  в Динской 21 октября.

«Просим  свидетелей ДТП, особенно, еслип есть запись видеорегистратора, помочь нам разобраться в обстоятельствах аварии. Вроде бы был человек, который снимал момент ДТП на телефон. Пожалуйста, откликнетесь!

Телефон: 8(962)871-63-82».

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Комментарии

Сергей Владимирович
Сергей Владимирович 2 часа назад

Там висит камера, в 2017г. моя супруга попала аналогичную аварию. Только запись помогла снять с нее вину.

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