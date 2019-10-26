Участники ДТП ищут свидетелей с видеорегистраторами

В редакцию «РВС» обратились участники ДТП, произошедшего 20 октября в станице Динской на пересечении улиц Красной и Гоголя примерно в 19 часов 15 минут.

По словам обратившихся к нам, дело было так:

«Водитель выехала на зеленый сигнал светофора на перекрестка с целью повернуть налево. Убедилась в безопасности маневра – все машины стояли в ожидании красного сигнала - и тронулась с места. Вдруг на нее вылетел автомобиль ВАЗ 14-й модели. За рулем совсем юный парень, два месяца назад получивший права. Машина ехала со стороны М 4 «Дон», им хорошо была видна обстановка на перекрестке: уже мигал зеленый. Но, вместо того, чтобы притормозить, водитель решил надавать на газ и проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

В момент столкновения горел красный сигнал.

Хорошо, что мужчина, ехавший сзади, дал письменные показания сотрудникам ДПС об обстоятельствах аварии. В итоге признали обоюдную вину. Но мы хотим попытаться доказать, что парень «влетел» на перекресток на мигающий желтый. Ищем записи с видеорегистраторов. У кого они есть, просим связаться с нами.

Телефон 8(918)650-00-64».





Также в редакцию обратились пострадавшие в ДТП в Динской 21 октября.

«Просим свидетелей ДТП, особенно, еслип есть запись видеорегистратора, помочь нам разобраться в обстоятельствах аварии. Вроде бы был человек, который снимал момент ДТП на телефон. Пожалуйста, откликнетесь!

Телефон: 8(962)871-63-82».