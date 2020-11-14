Учебный процесс в школах района. И будут ли новогодние елки

Районная администрация 13 ноября разместила видео с выступлением начальника управления образования Динского района.

Марина Ежкова рассказала, как в сложной эпидобстановке проводится учебный процесс в школах и пребывание детей в дошкольных учреждениях.

По ее заявлению, весь персонал строго соблюдает масочный режим. В классах и помещениях регулярно проводится уборка, работают рециркуляторы.

На входе осуществляется термометрия. Педагогический состав следит как за своим состоянием здоровья, так и за состоянием детей. Все заболевшие не допускаются в школы и детские сады.

При обнаружении даже незначительных признаков простуды дети остаются дома, персонал уходит на больничный. По вопросу, будут ли переводить школы на дистанционное обучение, ответ - нет.

Сады и школы могут закрыть лишь в том случае, если 30 % от общего количества пребывающих в учреждении заболеют. Однако такого количества больных ни в одном саду или школе не наблюдается.

Обстановка стабильная.

В управлении образования считают, что существующих мер достаточно для предотвращения распространения заболевания COVID-19.

По вопросу новогодних утренников Марина Ежкова сказала, что необходимо сделать детям праздник. Но проводить его будут в рамках каждого класса или группы отдельно. Массовых гуляний не будет.