Ученик записал видео, где рассказал о готовящемся теракте в школе Южного

К дистанционному обучению можно относиться по-разному. Кто-то приветствует такую систему, другие противятся ей.

То, что у школьников появилось больше свободного времени, – однозначно. И некоторые не знают, как его провести.

Например, 14-летний ученик из школы поселка Южного записал на свой телефон видео, в котором рассказал, что готовит теракт на собственную школу. Опубликовал его в соцсетях. Причем осуществить задуманное подросток собирался, как только закончится карантин и учебное учреждение вновь начнет работу.

«Примерно таков мой план, так как скоро мясо… после карантина», – подписал видео парень.

Семья ничего не знала о публикации подростка. До того момента, пока к ним в квартиру не пришли сотрудники правоохранительных органов.





«Как стало известно, подросток живет с родителями в однокомнатной квартире в пятиэтажке. Однако свой ролик он записывал в одной из комнат частного дома в садоводческом товариществе, что находится в поселке Березовом. Там он был вместе с родителями. Однако идея записать такое видео принадлежит исключительно ребенку, ему никто не помогал», – сообщил источник в правоохранительных органах, пишет «КП»-Кубань».

Сам ребенок на профилактическом учете не состоит.

До этого школьник никак себя не проявлял, претензий к нему у педагогов не было. Скорее всего, это была неудачная шутка, считают учителя.

Ивана собираются поставить на карандаш, причем не только в учебном заведении, но и в отделе ПДН.

В администрации школы комментарии журналисту «РВС» не дали, сославшись на то, что сейчас идет расследование и устанавливаются причины этой ситуации. В управлении образования Динского района ситуацию пока тоже не комментируют.

О том, будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.