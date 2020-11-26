Ученики ДШИ Динской переведены на удаленный формат обучения

“Почему ДШИ в Динской с сегодняшнего дня работает удаленно?” – такой вопрос прислали в редакцию “РВС”.

В отделе культуры администрации Динского района подтвердили: с 25 ноября детская школа искусств действительно перевела детей на дистанционное обучение.

В ведомстве сообщили, что выявлены факторы заболеваемости у двух сотрудников. Сдали тесты на COVID-19. Лабораторно они пока не подтверждены, ожидаются результаты. Принято решение, не дожидаясь, заниматься с учениками пока удаленно. По всему Динскому району закрылась для посещения только одна ДШИ.

По каждому работнику сейчас собирают информацию, выявляют контактные лица, ежедневно контролируют состояние специалистов.

Сегодня, 26 ноября, провели санитарную обработку школы. Когда она откроется, еще неизвестно.

“Пока мы не будем у всех видеть отрицательных результатов, школа для детей будет закрыта. Сейчас контролируем ситуацию”, – отметили в отделе культуры.