Ученики школы №13 вручили курсантам летного училища посылки

Ученики школы №13 вручили курсантам летного училища посылки

Ученики школы №13 вручили курсантам летного училища посылки

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3 часа назад Газета РВСДень освобождения КраснодараДинской районМесячник оборонно-массовое и военно-патриотической работыНовости Динского районаПосылка солдату

12 февраля, в День освобождения Краснодара, ученики 6 "Б" класса школы №13 Васюринской с классным руководителем Мариной Жуковой посетили Краснодарское высшее авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. На его базе они сходили в музей на экскурсию. 

К этой поездке школьники МБОУ СОШ №13 подготовились - курсантам учащиеся передали посылки от разных классов. 

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Напомним, в школах Динского района сейчас активно проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Завершится он 23 февраля. 

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