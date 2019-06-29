Ученые подтвердили, что нельзя спать напротив зеркала

Исследования психологов не опровергли народную примету.

Согласно поверьям, во время сна душа человека улетает из тела и может потеряться в отражении, поэтому спать напротив зеркала – нельзя.

Мудрость предков подтвердили современные ученые: сон перед зеркалом действительно может негативно сказаться на здоровье человека.

Он может вызывать чувство усталости, депрессию, приводить к заиканию, психическим расстройствам, убеждены специалисты.

Все дело в том, что, когда человек просыпается ночью, его мозг реагирует на окружение быстрее тела. Увидев неясные очертания в зеркале, мозг достраивает их, что может приводить к сильному испугу, панике и стрессу.

Все это сказывается на общем самочувствии человека.

У особенно чувствительных людей может развиться боязнь зеркал и отражения – спектрофобия. Это серьезное психическое заболевание, которое требует помощи специалистов.