Ученые подтвердили, что нельзя спать напротив зеркала
Исследования психологов не опровергли народную примету.
Согласно поверьям, во время сна душа человека улетает из тела и может потеряться в отражении, поэтому спать напротив зеркала – нельзя.
Мудрость предков подтвердили современные ученые: сон перед зеркалом действительно может негативно сказаться на здоровье человека.
Он может вызывать чувство усталости, депрессию, приводить к заиканию, психическим расстройствам, убеждены специалисты.
Все дело в том, что, когда человек просыпается ночью, его мозг реагирует на окружение быстрее тела. Увидев неясные очертания в зеркале, мозг достраивает их, что может приводить к сильному испугу, панике и стрессу.
Все это сказывается на общем самочувствии человека.
У особенно чувствительных людей может развиться боязнь зеркал и отражения – спектрофобия. Это серьезное психическое заболевание, которое требует помощи специалистов.
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